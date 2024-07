A Vimercate una barista è stata prima rapinata e successivamente violentata da un uomo con il volto coperto. I carabinieri sono in cerca del colpevole, che è fuggito. Nelle prime ore dello scorso sabato mattina, la donna stava aprendo il suo bar a Vimercate, provincia di Monza, quando è stata sorpresa da un uomo con una sciarpa che gli copriva parzialmente il volto. Ha raccontato di essere stata costretta ad aprire la porta e a consegnare l’incasso per poi essere portata nel retro del locale, dove l’uomo ha proseguito a violentarla.

Una volta che l’uomo è fuggito, la barista ha chiamato i soccorsi ancora sotto shock. Sul posto sono arrivati un’ambulanza e i carabinieri, a cui la vittima ha raccontato l’accaduto. Alla clinica Mangiagalli di Milano i diversi esami svolti dai sanitari hanno confermato la violenza subita. I carabinieri, coordinati dalla Procura di Monza, stanno cercando l’aggressore, senza successo per ora. PrimaMonza.it riporta l’ipotesi che l’uomo abbia osservato la ragazza nei giorni precedenti all’aggressione.

Nel settembre del 2023 a Vimercate era stata organizzata una manifestazione contro la violenza sulle donne in cui si chiedevano leggi più severe per aggressori e stupratori. PrimaMonza.it scrive che è in programma un’altra manifestazione per il prossimo autunno.

Foto d’archivio