Pezzi di ghiaccio in alcuni casi grandi come noci ma anche come palle da biliardo. Una fortissima grandinata ha sorpreso venerdì sera la città di Milano. Pochi minuti, ma parecchi disagi per i cittadini oltre ai danni sulle auto in sosta colpite dai chicchi. Il nubifragio ha costretto le persone che si trovavano in strada a ripararsi sotto logge, balconate, tende, aree di servizio. Al momento, riferisce il 118, non ci sono notizie di feriti colpiti dai pezzi di ghiaccio.

Particolari disagi si sono verificati nella zona San Siro, dove era in programma un concerto degli Stray Kids, con alcuni fuggi fuggi tra le migliaia di giovani in attesa, monitorati in strada dalle pattuglie della Polizia Locale, ma senza contusi. Nessun incidente particolare o allagamento è stato segnalato per il momento in città, a parte qualche cedimento di tegole e cornicioni. I fiumi Seveso e Lambro sono sotto monitoraggio ma non in emergenza. I vigili del fuoco hanno fatto alcune decine di interventi: una ventina più gravi nella zona Nord-Ovest di Milano, e in particolar modo a Cornaredo e Bareggio, dove sono caduti diversi rami e anche alcuni alberi che hanno danneggiato vetture in sosta, anche in modo grave, senza però provocare, per quanto si sa al momento, feriti.

Il corpo di un giovane è stato recuperato nell’Adda, nella zona del Lodigiano, durante l’ondata di maltempo che si è abbattuta in Lombardia. Non si esclude che si tratti del 25enne egiziano che si cercava da alcuni giorni. Il cadavere è stato recuperato da un elicottero dei Vigili del fuoco grazie a un sommozzatore e a un verricello. Al momento è stato messo a disposizione delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria.