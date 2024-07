Duplice soccorso nel Mediterraneo centrale per l’Ocean Viking di Sos Mediterranee. La nave umanitaria stamani ha tratto in salvo 93 persone, tra cui quattro donne e tre minori. Viaggiavano su una barca in legno sovraffollata e a due livelli. “Durante il soccorso due gommoni non identificati sono arrivati sulla scena – spiegano da Sos Mediterranee -. Due uomini con il volto coperto si sono imbarcati sulla barca con i sopravvissuti ancora a bordo, generando il panico tra i naufraghi. Diverse persone si sono gettate in acqua”. Circa 15 sono state recuperate dall’equipaggio dell’Ocean Viking. “Gli uomini a volto coperto e i due gommoni sono poi ripartiti trainando la barca“, spiega l’ong. Uno dei naufraghi soccorsi è collassato appena arrivato sul ponte della nave di Sos Mediterranee a causa dell’ipotermia e dello stress. Poco dopo Seabird, il velivolo di ricognizione di Sea Watch ha avvistato un altro barchino in legno in pericolo. Altri 27 migranti sono stati soccorsi dall’Ocean Viking, “dopo aver ricevuto il via libera da una pattuglia libica sul posto che non ha interferito”. Adesso a bordo ci sono complessivamente 120 naufraghi.