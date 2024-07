Venerdì sera il Portogallo nei quarti di finale di Euro 2024, domenica il secondo turno delle elezioni legislative. Partite che s’intrecciano e polemiche che esplodono. Il Rassemblement National di Marine Le Pen, che dopo la giornata di voto per i ballottaggi spera di avere i numeri sufficienti per andare al governo, attacca duramente la stella della Nazionale Kylian Mbappé, che spera di portare la Francia alla vittoria degli Europei e vedere Le Pen sconfitta alle urne. “Basta con le lezioni di morale, ne abbiamo abbastanza”, le parole del portavoce del RN, Laurent Jacobelli.

Fin dall’inizio degli Europei, molti calciatori della Nazionale francese si sono schierati contro l’estrema destra in Francia, con appelli alla popolazione per andare a votare. Tra questi anche Mbappé, che giovedì ha ribadito il suo invito ad andare a votare “per non mettere il paese nelle mani di quella gente“. Questa volta quindi un appello esplicito a votare contro Le Pen. Il Rassemblement National non ha gradito. “Io – ha commentato su TF1 il portavoce Jacobelli – non andrò certo su un terreno di gioco a dare consigli da allenatore, credo che ognuno dovrebbe rimanere al proprio posto“. “Il campo giusto per Kylian Mbappé, stasera, è la nazionale francese – ha continuato – indossa la maglia della Francia, la maglia di tutti i francesi, quale che sia il loro voto”.