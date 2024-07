“Il modo in cui ho festeggiato aveva qualcosa a che fare con la mia identità turca. Ho visto anche tante persone allo stadio fare questo gesto. Non c’è nessun messaggio nascosto“. Il “saluto del lupo” costa caro a Merih Demiral. Secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, il difensore della Turchia – dopo essere stato indagato dalla UEFA per l’esultanza antisemita utilizzata per festeggiare la doppietta personale contro l’Austria a Euro 2024 – verrà squalificato per due giornate.

“Il saluto del lupo” costa caro a Demiral

Due corna alzate al cielo che ricordano il muso di un lupo: gesto comunemente associato al movimento politico di estrema destra turco e antisemita dei “Lupi Grigi”, nome informale dell’organizzazione paramilitare nazionalista Ulku Ocaklari (i Focolari Idealisti). Una mossa abolita in Austria – a partire dal 2019 per evitare un certo tipo di propaganda terroristica – e anche in Francia. La Germania sta cercando di vietare il saluto: Demiral lo espone senza nascondersi dopo aver segnato il gol del doppio vantaggio turco negli ottavi di finale degli Europei contro l’Austria. Un’esultanza che ha compromesso la sua permanenza in questa competizione.

Demiral squalificato, quali partite salterà

Paradossalmente, l’Europeo di Merih Demiral potrebbe essersi concluso così, con una doppietta che è valso l’ingresso ai quarti di finale. L’UEFA, secondo quanto riportato dal tabloid tedesco Bild, avrebbe preso provvedimenti nei confronti del difensore turco che salterà la sfida contro l’Olanda e una possibile semifinale. Demiral tornerebbe, eventualmente, solo se la Turchia dovesse raggiungere la finale di Euro 2024.