“È veramente urgente andare a votare al secondo turno. I risultati del primo sono stati catastrofici“. Queste le parole dell’attaccante (e capitano) della nazionale francese Kylian Mbappé nella conferenza stampa alla vigilia della partita valida per i quarti di finale di Euro 2024 contro il Portogallo. “Uscite di casa e andate a votare facendo la scelta giusta. È un momento cruciale per la storia del nostro Paese“. Il giocatore del Real Madrid torna, dunque, a parlare di politica: un tema già affrontato le scorse settimane e che oggi è tornato in auge, a ridosso del secondo turno delle elezioni legislative in Francia per il rinnovo dell’Assemblea nazionale. Schierato apertamente contro il Rassemblement National di Marine Le Pen e con l’ipotesi di Jordan Bardella premier del Paese, Mbappé aveva accolto il precedente appello del connazionale Marcus Thuram: “Siamo in un momento cruciale della storia del Paese e dobbiamo guardare alle priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti“.

Elezioni in Francia, non solo Mbappé

“Spero che il 7 luglio saremo ancora fieri di vestire questa maglia“. Il riferimento è chiaro e le parole di Mbappé risuonano più attuali che mai: la data, infatti, coincide con il giorno valido per il secondo turno di votazioni nel paese francese. Mbappé (insieme a Thuram) non è stato l’unico a prendere posizioni su questioni politiche nelle ultime settimane e durante gli Europei. Il primo è stato Ousmane Dembélé che si era espresso così sul voto anticipato indetto dal presidente Emmanuel Macron. “Estrema destra? I campanelli d’allarme sono già suonati. Dobbiamo tutti andare a votare“.