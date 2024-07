“È dovere del presidente della Commissione Antimafia non commentare indagini in corso, fermo restando che, se il fatto fosse veroe avrebbelache le, in tutti questi mesi, gli hanno. Ovviamente, se fosse vero, anche la nostra solidarietà ai giornalisti che sono stati indicati”. Così la presidente della Commissione Antimafia ed esponente di Fdi,al termine di un dibattito alla festa del partito a Roma, risponde ad una nostra domanda dopo che Il Fatto Quotidiano questa mattina ha riportato la notizia , di un recluso che ha raccontato al garante dei detenuti la proposta fattagli da Chicco Forti, di ‘mettere a tacere Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli’ in cambio di favori. Colosimo era sul palco assieme al ministro della Giustiziadopo essersi fatto attendere per circa un’ora, ha lasciato la festa di Piazza Vittorio senza parlare con i giornalisti.