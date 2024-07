“Facciamo cagare, questa è la realtà dei fatti. Abbiamo fatto schifo. Senza personalità, senza qualità, senza un’idea, senza palle, senza niente“. Mai banale Antonio Cassano nelle sue dichiarazioni. E anche dopo la pesante sconfitta dell’Italia contro la Svizzera a Euro 2024, l’ex fantasista ha attaccato gli Azzurri per la pessima prestazione offerta. Sempre e ostinatamente controtendenza, Cassano si scaglia contro i giocatori, ma difende l’allenatore, il ct Luciano Spalletti: “Ovviamente il mister più di questo non poteva fare perché poi nella realtà quei mezzi giocatori che dicono che sono buoni, che dovrebbero venir fuori e, invece… Facciamo cagare”.

Cassano rivela: “Io lo avevo detto a Spalletti…”

“Lo avevo detto al mister che la Nazionale era scarsa e sarebbe stata una bella gatta da pelare, ma sarò sempre al suo fianco perché è un genio. In Italia si pensa a speculare, a non voler giocare eppure in panchina avevamo un genio“. Queste le parole di Antonio Cassano rilasciate sui canali social di “Viva el Futbol”, nuovo profilo del trio composto da Adani, Ventola e lo stesso Cassano. Secondo lui, dunque, il vero problema della fallimentare spedizione è stata la qualità della rosa svelando, inoltre, di aver consigliato a Spalletti di pensarci due volte prima di accettare l’incarico da ct.