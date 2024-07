Era in sella alla sua bicicletta lungo la pista ciclabile in viale Tunisia, nel pieno centro di Milano, quando è stato investito da un’auto: trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, il 63enne è morto poco dopo. L’incidente è avvenuto questa mattina e, secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, la vittima proveniva da piazza della Repubblica e pedalava sulla pista ciclabile verso corso Buenos Aires. Pare che il ciclista avesse la precedenza sull’auto, ma non si esclude che lo schianto possa essere stato causato da una manovra improvvisa, forse a causa di un malore. La dinamica è al vaglio di inquirenti e investigatori. Il pm di turno Giovanni Tarzia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo.

(foto di repertorio)