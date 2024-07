Il Ministro dell’Economia e delle Finanze durante la conferenza stampa al Ministero, che sancisce l’accordo tra Ita Airways e Lufthansa, conferma l’obiettivo del governo per raggiungere i 20 miliardi di privatizzazioni. “Siate fiduciosi che i numeri che abbiamo annunciato saranno raggiunti” dice ai giornalisti.

L’accordo presentato oggi arriva dopo che la Rete Telecom è passata a Kkr e dopo altre operazioni che hanno coinvolto società e fondi stranieri. Un paradosso per un governo che si dice ‘patriottico’? “Se c’è interesse sull’Italia io la vedo cosa una cosa positiva” risponde il ministro Giorgetti ai giornalisti. Ed annuncia “la stesso logica dell’accordo Ita-Lufthansa” per Monte dei Paschi. “Noi – spiega il titolare dell’Economia del governo Meloni – non è che vogliamo vendere Mps per portare a casa un po’ di soldi alla disperata perché non siamo in condizioni disperate. Noi vogliamo fare un’operazione industriale come quella di oggi a delle condizioni buone per lo Stato ma soprattutto per l’economia di questo Paese”.