Altri morti sul lavoro nella giornata di oggi. Un operaio è deceduto stamane all’interno di un’azienda vinicola lungo la strada provinciale Comiso-Chiaramonte, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, di 53 anni, è rimasto schiacciato da un Tir durante una manovra nel piazzale di pertinenza dell’azienda Avide. Sono intervenute l’ambulanza del 118 ed è stato attivato l’elisoccorso. Ma l’operaio è morto sul luogo dell’incidente.

In provincia di Lucca, sulle colline di Piertrasanta, un 32enne è invece morto a causa del ribaltamento di un trattore che lo ha schiacciato. L’uomo aveva appena terminato i lavori di sfalcio e stava scendendo quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo è finito fuori strada capovolgendosi in una scarpata. La vittima è rimasta intrappolata tra il trattore e un albero, morendo sul colpo. Sul posto è intervenuta l’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde ma per il 32enne, estratto dai vigili del fuoco da sotto il mezzo, non c’è stato niente da fare. Era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, ma è stato rimandato indietro perché il personale dell’automedica ha constatato l’avvenuto decesso.

A Catanzaro un operaio di 61 anni è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro dopo che la motosega che stava utilizzando per tagliare un albero gli ha reciso, per motivi che sono in corso d’accertamento, la vena giugulare, provocandogli una grave emorragia. L’incidente é accaduto a Soveria Mannelli, nel Catanzarese. Il sessantunenne é stato portato in un primo tempo nell’ospedale di Soveria Mannelli, dove gli sono state prestate le prime cure, e successivamente trasferito, in elisoccorso, nel nosocomio di Catanzaro, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Sull’incidente hanno avviato accertamenti i carabinieri allo scopo di ricostruirne la dinamica. Secondo i dati Inail, diffusi alcuni giorni fa e relativi ai primi 5 mesi del 2024, i morti sul lavoro sono stati 361, con un aumento del 3,1% rispetto allo scorso anno.