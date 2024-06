Elly Schlein è salita sul carro del Pd all’inizio della parata per il Milano Pride, accolta calorosamente dai sostenitori. Schlein ha cantato e ballato accanto ad Alessandro Zan. Parlando con i giornalisti, ha accusato la destra italiana di essere “la più indietro in Europa” sui diritti LGBTQIA+. “Vogliamo una legge sull’omo-bi-lesbotransfobia. Vogliamo il matrimonio egualitario perché l’amore non si discrimina e non lasceremo decidere alla destra chi abbiamo il diritto di amare o chi abbiamo il diritto di sposare. E serve una legge per non lasciare soli i sindaci sul riconoscimento delle coppie omogenitoriali. La segretaria del Pd ha commentato la recente inchiesta di Fanpage: “I cittadini e le cittadine hanno il diritto di sapere cosa succede dentro al partito che esprime la presidente del Consiglio, ed è incredibile che non abbia trovato la forza di prendere le distanze e di cacciare queste persone dal suo partito.”