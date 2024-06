I diritti Lgbt campo di battaglie comuni, così come salario minimo, istruzione e sanità. A pochi giorni dalla vittoria del campo progressista ai ballottaggi nei capoluoghi di regione, Elly Schlein e Giuseppe Conte si ritrovano al Pride Park di Napoli, fianco a fianco con il sindaco Gaetano Manfredi che è da sempre fautore dell’alleanza Pd-M5s. “Dobbiamo assolutamente adottare in Italia una legge per contrastare l’omolesbotransfobia. Nella passata legislatura non ci siamo riusciti” ha affermato Conte. “Le divisioni – ha detto Schlein – sono sempre state la fortuna della destra. È il tempo di unire le nostre forze, senza formule calate dall’alto, senza strette di mano in stanze chiuse, ma sulle grandi battaglie come la sanità, la scuola pubblica”.