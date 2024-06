“Giorgia Meloni, che non solo è il presidente del Consiglio ma anche leader di partito, cosa fa? Possibile che riesca a stare in silenzio anche di fronte a questi fatti così gravi?”. Così Giuseppe Conte, a margine della proiezione del film “Nata per te”, commenta la seconda parte dell’inchiesta di Fanpage sui militanti di Gioventù nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

“Qui c’è la responsabilità dei dirigenti ma anche un hummus diffuso in queste sezioni giovanili di Gioventù nazionale. Si inneggia al nazifascismo, a mitologie di violenza e sopraffazione, antisemitismo, discriminazione. Vanno ripulite anche le sezioni, c’è la responsabilità dei dirigenti, vanno buttati fuori questi giovani che da queste chat confermano questi atteggiamenti”.