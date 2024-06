L’aereo che trasportava Julian Assange è atterrato a Camberra, in Australia. Ad attenderlo in aeroporto la moglie Stella e i famigliari. Prima di scendere le scale dell’aereo, il fondatore di Wikileaks ha alzato il pugno e ha salutato i giornalisti in attesa. I presenti hanno gridano ‘bentornato a casa’ e hanno applaudito. Assange, ora libero, ha abbracciato la moglie, tenendola in aria prima di darle un grande bacio. Ha poi incontrato anche il premier australiano Albanese: “Il governo – ha detto il primo ministro – ha fatto esattamente la cosa giusta per ottenere un risultato”