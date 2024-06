“Anche se non siamo abituati nel Pd, abituiamoci all’analisi della vittoria”. Lo ha detto la leader dem Elly Schlein, analizzando i risultati dei ballottaggi in una conferenza stampa nella sede del partito. La segretaria ha elencato i numeri ottenuti nei capoluoghi e i comuni che sono stati strappati al centrodestra. Inoltra ha sottolineato la vittoria a Bari, polemizzando con il centrodestra. Nel complesso per Schlein il “risultato è straordinario, questo è un chiaro messaggio al governo di Giorgia Meloni. Uniti si vince. Il messaggio è: stiamo arrivando”