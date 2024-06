Nuove scosse nel mercato piloti in MotoGp. Jorge Martin ha il suo nuovo compagno di scuderia: a partire dalla stagione 2025, Marco Bezzecchi sarà un nuovo pilota nel team factory Aprilia. Il pilota romagnolo prenderà il posto di Maverick Vinales, trasferitosi in KTM. Il “Bez” ha firmato un contratto pluriennale. L’Aprilia avrà così il suo pilota italiano da affiancare a Martin, scelto per puntare al titolo.

Dopo tre stagioni trascorse con il VR46 Racing Team, Bezzecchi ha sposato il progetto della casa di Noale, che a questo punto si candida per sfidare Ducati a 360 gradi a partite dalla prossima stagione. Un vero e proprio rinnovamento per l’Aprilia: fuori Aleix Espargaro (che ha annunciato il ritiro al termine della stagione) e Vinales, dentro Martin e Bezzecchi.

Le parole dell’ad Rivola: “Binomio pilota-moto italia affascinante”

“Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga. Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez”. Queste le parole dell’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola che poi ha aggiunto: “Il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra line up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing”.

MotoGp, tutti i movimenti nel mercato piloti

Bezzecchi all’Aprilia (insieme a Jorge Martin) è solo l’ultimo di alcuni trasferimenti che stanno smuovendo il mercato piloti nella MotoGp. Ancora tanti punti interrogativi, ma anche la certezza che la stagione 2025 sarà ricca di duelli e sfide. La Ducati, infatti, potrà contare su due campioni quali Marc Marquez e il confermato Pecco Bagnaia. La KTM risponde con Binder e Acosta, ma anche con la coppia Bastianini–Vinales dalla prossima stagione in Tech3.