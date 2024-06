Un temporale con forti raffiche di vento ha colpito la città di Milano poco dopo le 19.30. La perturbazione è durata pochi minuti ma ha causato numerosi danni: almeno dieci gli alberi caduti nel capoluogo lombardo. “La situazione più critica in via Nono con interruzione linea elettrica e tranviaria, corso Magenta, via La Spezia, via 5°Alpini-Monti, via XX settembre, via Belgioioso, via Dezza, ed altri”, scrive su Facebook l’assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli. Un altro temporale è atteso intorno alle 22: “È necessario fare grande attenzione al vento forte, agli allagamenti, al rischio di caduta alberi, alla grandine. Per ora il livello dei fiumi è basso ma nelle prossime ore si prevedono ondate di piena“, aggiunge Granelli. Intanto l’Atm ha comunicato che i tram 12, 14 e 16 sono deviati e in parte interrotti proprio a causa di un albero caduto.

Il Centro di monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, in tarda mattinata aveva diramato un’allerta arancione – rischio moderato – per rischio temporali dalle 14 di venerdì 21 giugno e sino alla mezzanotte. Allerta gialla (ordinaria), invece, per rischio idrogeologico. Attivo, inoltre, anche il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro. E per coordinare eventuali interventi in città. Mentre l’Unità di crisi locale del Comune di Milano si è riunita con la partecipazione dell’Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e valutare le azioni da intraprendere.

“Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende“, si legge in un post Facebook del Comune di Milano. “È importante – continua – anche prestare attenzione ai fenomeni metereologici in occasione di aventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo“.

Nella seconda parte della giornata di venerdì, spiega il sito della Regione Lombardia, “il transito sulla regione di un’onda depressionaria da Ovest verso Est, determinerà un marcato aumento dell’instabilità atmosferica con formazione di rovesci e temporali, anche di forte intensità“. Mentre, “tra il tardo pomeriggio e la prima serata (dalle ore 17 alle ore 22 circa) si concentra il livello di pericolo temporali più elevato e più esteso, in particolare riguardo alla possibilità di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento (possibili fino a 80-100 km/h)”. I fenomeni, conclude la Regione, saranno “in generale esaurimento entro la tarda serata” ma ” potranno portare possibili accumuli locali fino a 80-100 mm“.

Sabato, invece, sono previste “condizioni in prevalenza stabili nella prima parte del giorno con bassa probabilità di precipitazioni”. Dal pomeriggio e soprattutto in serata sono “probabili nuove precipitazioni, in generale deboli, possibili su tutta” la Lombardia, “ma più insistenti sulle zone alpine e prealpine. Dalla metà del pomeriggio alla prima serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco con locali rinforzi del vento”.