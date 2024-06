“Inaccettabile far passare l’idea che fare impresa vuol dire far morire le persone. Quelle imprese vanno chiuse, qui si sta parlando di forma di schiavismo. Questa mattina è morto un altro giovane al nord, c’è un sistema di fare impresa che uccide, fondato sulla precarietà, i subappalti, il lavoro nero. Il governo dov’è? Stiamo raccogliendo le firme per annullare quelle leggi sbagliate”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, in riferimento al bracciante Satman Singh morto a Latina. Landini ha parlato a margine della manifestazione antifascista a Roma indetta per gli studenti aggrediti.