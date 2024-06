Poco prima non erano mancate tensioni tra maggioranza e opposizioni durante la dichiarazione di voto del senatore di Fdi, che aveva, tra le proteste dei colleghi dell’opposizione: “Qualcuno ha scelto di speculare sulla riforma costituzionale, hanno voltato le spalle agli italiani, con l’ostruzionismo, gli insulti e le provocazioni, che in quest’Aula non sono state raccolte. Non accettiamo lezioni di democrazia dal M5s, né di costituzionalismo del Pd: siete il partito dei pentiti costituzionalisti”. Per poi tornare a rivendicare, nonostante le proteste e l’appello di 180 costituzionalisti a fianco di Liliana Segre contro il premierato: “I poteri del capo dello Stato sono rimasti pressoché invariati, manterrà i poteri garantiti dalla Costituzione, non potrà nominare i senatori a vita e, non dovrà risolvere i problemi legati alla instabilità politica. Non c’è alcun pericolo fascista o di torsione autoritaria”, taglia corto Lisei. Parole che hanno scatenato proteste tra i banchi del Partito democratico e del resto delle opposizioni.