“Tanta partecipazione, la bellezza di vedere tante bandiere diverse, tutte insieme,e l’unità nazionale”. Così la segretaria del Partito democratico arrivando in Piazza Santi Apostoli, dove le opposizioni (con l’eccezione di Azione e Italia viva) si sono date appuntamento per dire no al premierato che oggi ha avuto il primo sì da parte del Senato. Schlein critica anche la riforma della ‘Autonomia differenziata’. “Uniti per impedire che stravolgano la Costituzione. Insieme li fermeremo, li dobbiamo fermare”.afferma che “contro lo spacca Italia e contro il ‘premierato’ la nostra risposta è forte e unitaria”. Bonelli: “Questa destra sta smantellando la nostra Costituzione e rispetto a questo le opposizioni devono essere unite e questo è un primo piccolo passo ma significativo per costruire l’alternativa al governo di Giorgia Meloni”. Fratoianni: “È la prima volta che accade che le opposizioni sono unite, è questa la strada”. E Decaro, fresco europarlamentare dem sottolinea: “Se valorizziamo le cose che ci uniscono secondo me le elezioni politiche nel 2027 le vinciamo”.