Ancora morti sul lavoro. Un operatore in servizio sull’autostrada A27 Mestre-Belluno è stato travolto e ucciso da un tir in transito mentre era intento a segnalare la presenza di un’automobile in avaria sulla carreggiata. È accaduto tra le province di Treviso e Belluno, non lontano dalla località Fadalto, in direzione nord. Il decesso dell’uomo, di 41 anni, è stato immediato; i sanitari del Suem hanno potuto solo costatarne la morte. La vittima lavorava per una ditta del Trevigiano.

Un altro incidente si è verificato a Magliano in Toscana, nella provincia di Grosseto. Un uomo di 66 anni che stava lavorando su un trattore è deceduto dopo essere stato schiacciato dal mezzo che si è ribaltato. È accaduto sulla strada provinciale 146. Inutile ogni soccorso, per quanto tempestivo. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Magliano, l’elisoccorso Pegaso 2, l’ambulanza multi-associazioni della Sierra Scansano, forze dell’ordine e i vigili del fuoco.