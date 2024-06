“Io sono un presidente federale, non un capo di un partito. La federazione ha una missione di servizio pubblico e deve garantire i valori della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità“. Intervenuto in una conferenza stampa, il presidente della Federcalcio francese Philippe Diallo ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Kylian Mbappé e da altri suoi compagni di squadra, compresi l’interista Marcus Thuram e Ousmane Dembelè. Le stelle della Nazionale francese – impegnate agli Europei in corso in Germania – hanno preso posizione, lanciando un appello al Paese e chiedendo ai più giovani di andare a votare alle prossime elezioni legislative per fermare l’avanzata dell’estrema destra di Marine Le Pen. Diallo ha provato a placare le polemiche: “Non li inciterò a farlo ancora, ma rispetto la loro libertà di espressione e non li limiterò. Dobbiamo mantenere il Dna della nazionale, una squadra che unisce e che non divide, questo deve essere chiaro a loro”, il monito del numero 1 della Federcalcio. Un modo per provare a silenziare i suoi calciatori.

“Dobbiamo mantenere il Dna della nazionale”

“Alcuni sono andati oltre nel prendere posizione, ma io sono il presidente della federazione e non devo dare nessuna indicazione di voto. Alcuni giocatori hanno preso di mira un partito, altri gli estremisti in senso lato“. Philippe Diallo prova a mantenersi equidistante da tutte le posizioni, consapevole che ogni polemica in questo momento sia delicata per la Federazione. Il presidente della Federcalcio francese ha poi concluso: “Sono il garante della loro libertà di parola, ma sono neutrale, non seguo nessuna scia. Questi sono ragazzi giovani, abituati all’uso dei media. Hanno una tale influenza che, nel momento in cui parlano, devono essere attenti, specie nei periodi elettorali. Penso che lo siano stati anche in questa occasione, sono in totale comunione con loro”.

