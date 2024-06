Un notte elettorale senza precedenti in Francia. Neanche il tempo di vedere i festeggiamenti dell’estrema destra del Rassemblement National, dato al 31,5% fin dai primi exit poll, e Emmanuel Macron si è presentato davanti alla nazione per annunciare lo scioglimento dell’assemblea nazionale: “La Francia ha bisogno di una maggioranza chiara”, ha detto comunicando che il voto per le legislative sarà il 30 giugno e il 7 luglio. Una decisione che ha sorpreso tutte le forze politiche. Jordan Bardella, capolista del Rn, si era appena presentato davanti alle telecamere per chiedere il voto e pochi istanti dopo si è trovato a dover rispondere alle domande proprio sulle nuove elezioni: “Siamo pronti”, si è affrettata a rispondere la leader Marine Le Pen. Una situazione che spiazza prima di tutto le sinistre: spaccate e in grossa difficoltà, dovranno ora cercare l’intesa impossibile nel giro di pochissimi giorni.

I risultati – Le prime stime diffuse dai quotidiani, consegnano la vittoria indiscussa all’estrema destra del Rassemblement National con il 31,5 per cento dei voti. Doppiata Valérie Hayer, capolista del partito di Macron Renaissance, che si ferma al 15,2. Un risultato, quello del Rn, sorprendente anche alla luce dell’affluenza che sale di circa 2 punti rispetto al 50,12% del 2019. Terzo il Partito socialista-Place publique che ottiene il 14 per cento. Dietro la France Insoumise con il 10,1 e les Republicains con il 7,2. Sopra la soglia di sbarramento l’estrema destra di Reconquete (5,3) e gli Ecologisti (5,5).

La mossa di Macron – Nessuno si aspettava la mossa di Macron che scombina i piani politici ed elettorali di tutti i partiti, da sinistra a destra. L’annuncio è arrivato mentre erano in corso le dirette tv per commentare le elezioni e gli stessi commentatori sono rimasti senza parole per lunghi minuti. La strategia del presidente della Repubblica è quella di mettere alla prova il Rassemblement National in una delle elezioni più difficili: le legislative richiedono grande radicamento sui territori e soprattutto i candidati devono superare il ballottaggio. Resta il fatto che il partito di Marine Le Pen non è più quello del passato e ha una struttura sempre più solida, tanto da poter competere anche in elezioni così ravvicinate e improvvise. Dalla parte opposta invece, ora si apriranno settimane decisive per capire come rimettere in piedi una coalizione che alle Europee si è presentata in pezzi. Se il larghissimo risultato favorevole all’estrema destra si confermerà, Macron sarà costretto alla coabitazione con un esponente del Rassemblement National a capo del governo, probabilmente Jordan Bardella, il ventottenne capolista che ha ottenuto il miglior risultato della storia del partito di Le Pen.

I precedenti – Lo scioglimento anticipato dell’Assemblea legislativa avviene per la sesta volta nella V Repubblica. Hanno convocato nuove elezioni prima della fine del mandato rispettivamente due volte Charles De Gaulle e due volte François Mitterand. In quelle quattro occasioni, la maggioranza presidenziale ha sempre vinto le elezioni. Non è successo nel 1997 quando Jacques Chirac ha deciso di chiedere il voto prima della scadenza e ha perso dando il via alla coabitazione con la sinistra di Lionel Jospin.