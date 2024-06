Ha festeggiato la sua rielezione a sindaco travestendosi da pollo e chiamando a raccolta altre persone a fare altrettanto. È polemica dopo la diffusione dei video che ritraggono il primo cittadino di Maiolo (Rimini), Marcello Fattori, guidare una specie di trenino, con tanto di canzone a tema (Ciapa la galeina) vestito da pollo. Fattori aveva dato il via libera alla costruzione di un maxi allevamento di polli, di proprietà della Fileni, proprio in Valmarecchia. Durante i festeggiamenti, il sindaco fa anche il gesto dell’ombrello. Le immagini hanno provocato la reazione del comitato Per la Valmarecchia, che si era opposto alla realizzazione dell’allevamento, e che ha letto nell’atteggiamento di Fattori la volontà di irridere le persone preoccupate per le conseguenze annesse all’attività dell’allevamento (principalmente, emissioni di ammoniaca e metano): “Marcello Fattori dovrebbe vergognarsi per aver guidato ‘l’ultimo treno per la Cavallara’, durante la festa per la sua rielezione. Non solo ha deriso il comitato, ma anche tante persone che in tutta la valle sono sinceramente preoccupate sugli sviluppi e sulle conseguenze della scelta fatta. Di fronte a scene del genere, come possiamo prender per vere le parole di chi ai giornali dichiara di voler controllare Fileni, anche se non lo ha fatto fino adesso? Ci spieghi altrimenti perché ci sono delle macerie sotto i teloni alla Cavallara. Ci spieghi perché alcuni capannoni sono ancora in piedi”. Sul caso è intervenuta anche la giornalista Giulia Innocenzi, che proprio quest’anno ha pubblicato il suo docufilm, Food for profit: “Fattori è stato riconfermato sindaco a Maiolo, dove è stato aperto un maxi allevamento da quasi 1 milione di polli. Lui festeggia travestito da pollo dopo tutte le polemiche intorno all’impianto. La decenza non va più di moda in politica…“.