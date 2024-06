Il premio di miglior papà dell’anno non può che essere suo. Nemmeno il tempo di cominciare e Euro2024 regala già le prime incredibili storie da raccontare. Questa arriva direttamente dalla Scozia dove un padre ha giustificato l’assenza del figlio a scuola fino a data da destinarsi. Ovvero, fino a quando la nazionale scozzese non verrà eliminata dal torneo: il suo messaggio è diventato virale.

The wee man’s school have been notified of his impending absence ✊????????????⚽️???????????????????????????? #euro2024 pic.twitter.com/WszlSoCcki

Il “viaggio d’istruzione” a Euro2024

Prendere un volo dalla Scozia direzione Francoforte: Iain e il figlio Aleks sono partiti verso Euro2024. La mail di giustificazione ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e su X, la famiglia ci tiene ad aggiornare i follower con svariati selfie. E pensare che non è la prima volta che accade: durante i Mondiali di Russia, nel 2018, il piccolo Aleks aveva vinto un biglietto per vedere la “sua” Scozia dal vivo.

“Studieremo gli alti e bassi che solo un tifoso scozzese può vivere. Mi assicurerò che prepari una ricerca completa al suo ritorno”. E in effetti, la coppia padre-figlio sta visitando la città di Francoforte perlustrando qualsiasi angolo, alla ricerca della curiosità più singolare. L’evento più atteso però, non può che essere la partita di apertura degli Europei di questa sera contro la Germania. Una cosa è certa, Aleks sta vivendo la gita “d’istruzione” più bella e indimenticabile della sua vita.

Today’s educational trip told us the following……

– The Main Tower is 240m tall.

– Frankfurt is the only German city with a ‘skyline’.

– Aleks needs to practice ‘football pool’.

– His measurements for finding the top corner are spot on! ????????⚽️???????????????????????????? #EURO2024 pic.twitter.com/4MwaIYfMZ8

— Iain Meiklejohn (@meiklejohn21) June 13, 2024