Ci siamo: venerdì 14 giugno è il giorno della partita inaugurale degli Europei 2024. Il calcio d’inizio della prima partita lo darà ovviamente la Germania, la squadra di casa. Di fronte c’è la Scozia, prima avversaria del girone A composto anche da Svizzera e Ungheria. I tedeschi sono i favoriti per la vittoria del match e anche del loro gruppo, che però specialmente per quanto riguarda la lotta al secondo posto resta molto equilibrato.

La guida a Euro 2024, girone per girone: le favorite, le outsider e il programma completo

La Germania ha bisogno di cominciare con tre punti per non dissipare subito l’entusiasmo degli Europei in casa propria. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera, lo stadio della partita inaugurale e della cerimonia di apertura, ci saranno oltre 75mila persone a trascinare Toni Kroos e compagni. I tedeschi vengono da deludenti piazzamenti europei e mondiali, sognano il riscatto a Euro 2024. In panchina c’è il ct Nagelsmann e in campo la fantasia è affidata ai giovani Musiala, Wirtz e Havertz. Il rischio è che possano sentire un po’ troppa pressione. La Germania ha in bacheca già tre titoli Europei (prima al pari con la Spagna), ma l’ultimo risale al lontano 1996. Da Monaco a Berlino, tutti si aspettano che questa sia la volta buona.

Il primo ostacolo nel percorso della Germania è appunto la Scozia. Sulla carta nulla di che, ma sul campo la nazionale guidata da Steve Clarke è un blocco solido che ha saputo centrare la qualificazione finendo appena 4 punti alle spalle della Spagna e lasciando a casa la Norvegia di Haaland. Per la verità non manca nemmeno qualche sprazzo di qualità, affidati ai piedi Gilmour e McTominay. Ma è soprattutto la solidità difensiva l’arma degli scozzesi, che proveranno a imbrigliare i tedeschi e sovvertire il primo pronostico di Euro 2024.

A che ora si gioca Germania-Scozia e dove vederla in diretta tv e streaming

Germania–Scozia comincia alle ore 21. La diretta è prevista dalle ore 20.30, quando inizia la cerimonia inaugurale. La partita si può vedere in diretta tv sui canali Sky e sulla piattaforma streaming Now, ma anche in chiaro su Rai 1. La partita inaugurale è infatti una delle prescelte per essere trasmesse anche dalla tv pubblica. Su Sky l’evento che apre l’Europeo 2024 è trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) ed è disponibile anche in streaming su Now e su SkyGo.

La guida a Euro 2024

Gironi, classifica e regolamento: chi passa agli ottavi di finale

Gruppo A – La Germania che vuole tornare grande e l’Ungheria di Marco Rossi

Gruppo B – Italia nel girone più duro. La solita Spagna, la Croazia all’ultima chance

Gruppo C – L’Inghilterra “per portarla a casa” e la Danimarca per ritrovarsi

Gruppo D – La Francia dei fenomeni e l’Olanda della nuova generazione

Gruppo E – Il Belgio della transizione e la Slovacchia di Calzona

GRUPPO F – L’eterno Ronaldo contro le giovani stelle di Turchia e Georgia