“La liberazione di Ilaria Salis é una bellissima notizia, diciamo grazie alle centinaia di migliaia di elettori e elettrici che l’hanno sostenuta”, così in un video pubblicato sui social il portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.

“Ora aspettiamo Ilaria affinché insieme a lei possiamo batterci per i diritti civili, per la democrazia e lo stato di diritto, a partire dall’Ungheria che è stata più volte condannata dalla Corte di giustizia proprio per violazione dello stato di diritto”, ha aggiunto Bonelli.