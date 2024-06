I quasi 200 miliardi di asset russi depositati presso Euroclear, in Belgio, restano lì dove sono. Il prestito da 50 miliardi per Kiev sarà pagato dai paesi del G7, in base alle dimensioni delle rispettive economie ma con quote esatte ancora da definire. Il denaro verrà restituito nel tempo con gli interessi che maturano sugli asset russi sparsi tra Usa e Ue, in tutto sono circa 280 miliardi che si stima possano fruttare tra i 3 e i 5 miliardi l’anno. Il rimborso integrale avrà quindi una tempistica indicativa tra i 10 e i 15 anni. I fondi del finanziamento dovrebbero iniziare ad arrivare in Ucraina entro fine 2024.

L’accordo è quindi su una soluzione conservativa. Non passa la linea di chi avrebbe voluto “attaccare” direttamente gli asset di Mosca (e non solo gli interessi). Un’opzione dura su cui hanno insistito in questi mesi soprattutto Stati Uniti e Canada ma a cui i paesi europei si oppongono a causa dei rischi alla stabilità finanziaria dell’intera area euro che ne potrebbero conseguire. Il Cremlino ha scelto di tenere in Europa gran parte dei suoi asset (che non sono frutto di azioni di guerra ma, prevalentemente, proventi della vendita di gas e petrolio ai paesi Ue) ritenendola una collocazione più sicura rispetto al pericolo di confisca. Se Bruxelles scegliesse invece di appropriarsene si creerebbe un precedente pericoloso. Qualsiasi altro paese (o azienda) saprebbe che mettendo soldi in Europa questi potrebbero essere confiscati in caso di azioni sgradite a Usa e Ue. Cina o Arabia Saudita sono i primi nomi che vengono in mente ma lo stesso ragionamento lo farebbero tutti.

Leggi Anche “Deponete le armi e tornate a casa”: la lettera aperta di centinaia di genitori di soldati israeliani inviata ai vertici della Difesa

L’accordo del G7 consente comunque a Kiev di entrare in possesso rapidamente di somme importanti che dovrebbero essere sufficienti per coprire le necessità finanziarie del paese in guerra almeno per i prossimi due anni. Il rischio del finanziamento è a carico dei paesi che lo erogano. E chissà cosa ne sarebbe di quei 3-5 miliardi di interessi qualora si dovesse finalmente arrivare a trattative di pace con Mosca. Difficilmente il Cremlino accetterebbe come condizione quella di continuare a pagare queste somme, soprattutto se dovesse sedersi al tavolo delle trattative in posizione di forza. Con la decisione sul prestito il G7 segnala comunque una ritrovata determinazione nel sostegno all’Ucraina e i leader dei 7 paesi hanno affermato che i beni di Mosca rimarranno bloccati finché la Russia non accetterà di pagare per la ricostruzione dell’Ucraina. Vedremo. C’è probabilmente anche la volontà di “blindare” i finanziamenti per Kiev in vista delle elezioni statunitensi del prossimo novembre, nel timore che un’eventuale presidenza Trump potrebbe essere molto meno propensa a sostenerne lo sforzo bellico.

Questo è lo schema di massima, i dettagli dell’accordo potrebbero ancora subire modifiche e/o integrazioni. “Ci sono stati ottimi progressi nelle discussioni tra le delegazioni per raggiungere un accordo”, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, che accompagna il presidente Joe Biden. “Speriamo che quando i leader si incontreranno oggi avremo una visione comune”. “Sono molto fiducioso che si possa raggiungere un accordo nelle prossime ore” , ha detto stamane il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. “L’obiettivo è migliorare le proposte affinché siano disponibili più risorse ed il più rapidamente possibile per Kiev. L’Ucraina ha bisogno di denaro ora, le risorse dovranno essere usate per tutte le esigenze del Paese, compresa la ricostruzione”, ha aggiunto Michel.