Curiosa scena al G7 italiano in corso a Borgo Egnazia, in Puglia. Al termine dei lavori della prima giornata del vertice, si è tenuta l’esibizione paracadutistica della Brigata Folgore dell’esercito. A un certo punto, come si vede nel video, mentre tutti i leader stavano seguendo l’evolversi dell’esibizione, Joe Biden “si è distratto”, ha preso la direzione opposta ed è rimasto qualche secondo a osservare qualcosa di fronte a sé. Giorgia Meloni, accortasi di quanto stava accadendo, ha attirato la sua attenzione e lo ha riportato vicino al gruppo.