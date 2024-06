Caos a Buenos Aires. La polizia antisommossa della capitale argentina è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni e gli idranti per disperdere i manifestanti davanti al Congresso, che protestavano contro il pacchetto di riforme appena approvato. Proposto dal presidente di destra Javier Milei per rilanciare l’economia, il pacchetto comprende la dichiarazione dello stato di emergenza economica, il taglio delle pensioni e l’indebolimento dei diritti dei lavoratori.

I manifestanti – che sostengono che le misure danneggeranno milioni di argentini – hanno lanciato bombe molotov e pietre, incendiando un’auto e diverse persone sono rimaste ferite. I media locali hanno descritto la scena come un “campo di battaglia”.

Il pacchetto di leggi di Milei è passato per un solo voto: i senatori hanno votato 37 a 36 per dare l’approvazione complessiva al disegno di legge sulla revisione dello Stato dopo 11 ore di acceso dibattito. Ma i legislatori devono ancora approvare le singole misure in una votazione articolo per articolo che durerà tutta la notte. Se il Senato approva i disegni di legge con delle modifiche, la Camera bassa deve poi dare il suo via libera. Dunque Milei non ha ancora ufficialmente approvato alcuna legge da quando è entrato in carica lo scorso dicembre.

I senatori hanno votato un pacchetto fiscale che abbassa la soglia dell’imposta sul reddito e una legge di riforma statale di 238 articoli che è passata alla fine di aprile alla Camera bassa del Congresso dopo settimane di negoziati. Inizialmente soprannominata “legge omnibus” a causa dei suoi oltre 600 articoli, la versione annacquata in discussione delega comunque ampi poteri legislativi al presidente in materia di energia, pensioni, sicurezza e altre aree.

Il voto si è aperto dopo ore di dibattito oscurato da scene di caos violento fuori dal Congresso, nel centro di Buenos Aires. I manifestanti hanno esortato i senatori a respingere il programma di Milei di austerità e deregolamentazione economica. Sono stati lanciati bastoni, pietre e bombe Molotov contro la polizia che ha sparato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere la folla.