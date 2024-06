Tutti nell’Ufficio di presidenza, come a scuola. Dopo l’aggressione di ieri e le contestazioni di stamattina, non si placano le polemiche alla Camera. L’Ufficio di presidenza di Montecitorio, guidato da Lorenzo Fontana, ha visionato i filmati relativi alla rissa scoppiata ieri nell’aula mentre era in corso l’esame del ddl sull’Autonomia differenziata. I componenti dell’ufficio, insieme ai questori, ascolteranno Leonardo Donno, il deputato del Movimento 5 stelle che è stato aggredito ed è poi crollato al suolo.

Nell’ufficio di Fontana saranno sentiti anche i parlamentari che sono stati coinvolti a vario titolo nei fatti di ieri, come i leghisti Igor Iezzi, Stefano Candiani e Domenico Furgiuele (che aveva fatto il gesto della Decima mas rivolto all’opposizione), gli esponenti di Fratelli d’Italia Federico Mollicone, Enzo Amich e Gerolamo Cangiano, quelli del Pd Arturo Scotto, Andrea Gnassi, Claudio Michele Stefanazzi, Enzo Amendola e Nicola Stumpo. Non tutti hanno partecipato all’aggressione di Donno. Come si vede dai numerosi video circolati subito dopo i fatti, tutto è iniziato quando Donno che ha provato a consegnare una bandiera dell’Italia al ministro Roberto Calderoli, mentre in aula si discuteva il ddl Autonomia. Una situazione pacifica e di sicuro non violenta che il presidente Fontana aveva deciso di sanzionare con l’espulsione. La violenza è arrivata dopo. Alcuni parlamentari della destra infatti sono partiti dai banchi per aggredire il deputato dei 5 stelle. In particolare il leghista Iezzi ha tentato di superare la barriera di commessi e parlamentari, provando ripetutamente a colpire in testa il deputato grillino. Ha mancato la testa, ma non è chiaro se comunque ci sia stato un contatto. Pochi secondi dopo infatti Donno è caduto a terra ed è stato portato via dai paramedici in sedia a rotelle. Il deputato dei 5 stelle ha poi spiegato di aver ricevuto un pugno “dritto allo sterno”, ma di non aver capito da chi provenisse: “Non so se Mollicone o gli altri che mi circondavano. Nella confusione, non l’ho capito. In ogni caso è una follia. Roba da squadristi“. Donno ha comunque anticipato l’intenzione di denunciare i suoi aggressori.

Stamattina, alla ripresa dei lavori, le opposizioni sono intervenute per criticare il modo con cui sono stati sintetizzati i fatti di nel processo verbale: invece di parlare di aggressione, nel documento si riportano dei semplici “disordini“. Nel pomeriggio il Pd ha organizzato una manifestazione di protesta davanti Montecitorio. “Tutti in piazza. Dopo l’aggressione squadrista di ieri alla Camera non si può rimanere indifferenti. Oggi pomeriggio invitiamo tutte e tutti a partecipare alle 17 alla manifestazione-presidio sotto al Parlamento”, scrive in una nota il segretario dei dem a Roma Enzo Foschi.”Non ci lasceremo intimidire dall’arroganza e dalla violenza – aggiunge – e continueremo a denunciare politicamente in ogni sede la gravità sociale ed economica dello ‘spacca Italià, un provvedimento folle che trasformerà l’Italia in uno spezzatino e che la renderà facile preda delle grandi lotti politiche ed economiche cancellando la dignità e la storia di un intera nazione”. Gli esponenti del Pd, quelli dell’Alleanza Verdi Sinistra, dei 5 stelle e di Più Europa saranno in piazza anche martedì, sempre a Roma, sotto lo slogan: “Difendiamo unità nazionale”. “Dopo le aggressioni fisiche della maggioranza in Parlamento non possiamo accettare che anche il Paese sia ostaggio di questo clima di intimidazioni continue Non permetteremo che vengano compromesse l’unità e la coesione nazionale – dicono le opposizioni – Per questo invitiamo la cittadinanza, le forze politiche e sociali, quelle civiche e democratiche di questo Paese ad unirsi alla nostra mobilitazione. Ci vediamo a Roma alle 17.30 di martedì 18 giugno, in piazza Santissimi Apostoli“. La manifestazione è fissata lo stesso giorno in cui al Senato è previsto il voto finale sul Premierato.