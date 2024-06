La rissa alla Camera dei deputati, con l’aggressione del deputato Leonardo Donno? Nel processo verbale che riassume i fatti accaduti in Aula viene indicata semplicemente con la parola “disordini“. È per questo motivo che l’opposizione è andata all’attacco a Montecitorio. Alla ripresa del lavori in Aula sull’Autonomia, dunque, deflagrano già le polemiche. I deputati delle opposizioni si sono iscritti a parlare sul processo verbale contestando il fatto che riguardo alla rissa del 12 giugno si parli soltanto di “disordini”. “Ovviamente quello che è successo ieri non è sintetizzabile nel verbale con la parole disordini: il combinato disposto soprattutto riguardo l’ultima fase della seduta è una aggressione. E’ una questione di chiarezza tra di noi”, ha detto il deputato del Pd, Federico Fornaro. “È evidente – ha aggiunto – quello che è avvenuto, una aggressione. Poi ci saranno le questioni di carattere disciplinare, ma non può rimanere agli atti disordini, c’è stata una aggressione nei confronti di un deputato. E’ una questione di chiarezza tra di noi, non può essere che nel processo verbale non sia certificato quello che è avvenuto”. “Alla Camera non c’è stata una rissa, ci troviamo di fronte a un’aggressione premeditata da parte della destra alle prerogative delle opposizioni, non tutti sono uguali in questa notte della democrazia”, ha aggiunto Arturo Scotto.

Dopo oltre un’ora di lavoro in Aula alla Camera non è ancora stato approvato il processo verbale della seduta di ieri (un procedimento che in genere comporta qualche minuto): le opposizioni sono infatti iscritte in massa a parlare e stanno contestando quanto risulta nel resoconto di ieri, ovvero il termine generico di ‘disordini’ a proposito della rissa (chiedono che si metta agli atti ‘aggressione’) ma anche il fatto che si scriva che l’onorevole Donno si è avvicinato in maniera ‘veemente’ con il tricolore a Calderoli. Le opposizioni chiedono inoltre che si svolga subito l’ufficio di presidenza sui fatti di ieri e non al termine della seduta.

Il dibattito in aula – Il vice presidente di turno, Sergio Costa, ha ricordato che il processo verbale non riporta le parti in cui la seduta è sospesa. “Non sono stati disordini ma un’aggressione squadrista”, ha detto Marco Pellegrini di M5s. “Dalla citazione della X Mas alle aggressioni il passo è stato breve e non si può dire che il deputato Donno ha aggredito Calderoli. Saranno le immagini a dire chi ha fatto un’aggressione ad un deputato inerme che era stato bloccato dai commessi”, ha aggiunto. Il riferimento è al gesto del leghista Domenico Furgiuele che ieri aveva fatto il segno della Decima Mas rivolto alle opposizioni. “Era il 1993 quando in Aula venne mostrata dalla Lega una corda da forca, pesavamo fosse” il punto più basso ma “ieri è stato superato. Non accettiamo quel verbale”, ha detto Gianni Cuperlo “Manifestiamo inoltre la solidarietà – ha aggiunto – agli assistenti parlamentari e all’assistente parlamentare colpito durante quegli scontri”.

Le richieste sull’ufficio di Presidenza – Il presidente di turno Costa ha annunciato che “in riferimento ai fatti accaduti ricordo che l’ufficio di presidenza è stato convocato al termine della seduta di oggi”. Alcuni esponenti dell’opposizione stanno chiedendo che la riunione si tenga subito e non dopo la seduta. “Ieri è accaduto un fatto grave, c’è stato un oltraggio alla bandiera italiana. Noi non siamo disponibili a continuare fino a quando ci saranno in aula i responsabili di questa aggressione, chiediamo si svolga prima un Ufficio presidenza”, ha detto Angelo Bonelli. Da parte sua il capogruppo di Fdi, Tommaso Foti, ha sostenuto la mancanza di altri elementi: “Nel processo verbale e nello stenografico non risulta che il deputato Pietrella è stato colpito dal relatore di minoranza con una stampella e non risulta che l’onorevole Stumpo ha lanciato una sedia verso questi banchi. Giustamente, ci sono le immagini e si procederà coi filmati prossimamente. Io non ho contestato che nel processo verbale non ci fosse questo perché ricordo perfettamente che lei ha sospeso la seduta”.

La rissa – Come si vede dai numerosi video circolati subito dopo i fatti, tutto è iniziato con il deputato M5s Leonardo Donno che ha provato a consegnare una bandiera dell’Italia al ministro Roberto Calderoli. Una situazione pacifica e di sicuro non violenta che il presidente della Camera Lorenzo Fontana aveva deciso di sanzionare con l’espulsione. La violenza è arrivata dopo. Alcuni parlamentari della destra infatti sono partiti dai banchi per aggredire il deputato dei 5 stelle. In particolare il leghista Igor Iezzi ha tentato di superare la barriera di commessi e parlamentari provando ripetutamente a colpire in testa il deputato grillino. Ha mancato la testa, ma non è chiaro se comunque ci sia stato un contatto. Pochi secondi dopo infatti Donno è caduto a terra ed è stato portato via dai paramedici in sedia a rotelle. Il deputato dei 5 stelle ha poi spiegato di aver ricevuto un pugno “dritto allo sterno”, ma di non aver capito da chi provenisse: “Non so se Mollicone o gli altri che mi circondavano. Nella confusione, non l’ho capito. In ogni caso è una follia. Roba da squadristi“. Donno ha comunque anticipato l’intenzione di denunciare i suoi aggressori.