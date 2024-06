Surreale scena alla Camera dei deputati. L’onorevole Leonardo Donno (M5s) ha portato il Tricolore – in segno di protesta – al ministro Roberto Calderoli mentre si parlava, in Aula, di autonomia differenziata. È subito scoppiato un parapiglia: Lorenzo Fontana ha espulso Donno, i commessi sono intervenuti per separare deputati di maggioranza e opposizione, mentre Igor Iezzi (Lega) ha tentato di aggredire, con una serie di pugni, il collega pentastellato, che alla fine è caduto a terra.