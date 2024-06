La polizia israeliana ha diffuso un filmato girato dalle bodycam degli agenti che mostra il salvataggio degli ostaggi Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv da parte delle forze dell’unità d’élite Yamam e degli agenti dello Shin Bet a Nuseirat, nel centro di Gaza, sabato. Erano prigionieri da 245, e tutti e tre erano stati rapiti al Nova Festival il 7 ottobre. Un’operazione quella che ha portato alla liberazione dei tre israeliani in cui le forze israeliane hanno ucciso oltre 270 palestinesi.

Il video mostra gli agenti della Yamam che fanno irruzione nella casa di Abdallah Aljamal, che teneva in ostaggio i tre uomini israeliani. Gli uomini si identificano con gli agenti e vengono portati in salvo all’esterno della casa mentre vengono presi di mira da colpi di arma da fuoco. Durante i combattimenti a casa di Aljamal, l’ufficiale Yamam, Ispettore Arnon Zmora, è stato ucciso. In un altro filmato si vedono i tre ostaggi liberati a bordo dell’elicottero Yasur dell’esercito