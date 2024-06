“Voglio ricordarlo quando a Padova 40 anni fa concluse il suo intervento elettorale benché già colpito visibilmente dall’ictus, quasi come fosse il suo ultimo omaggio alla politica alla quale credeva come soluzione di tutti i problemi”. Lo ha detto nell’Aula di Palazzo Madama il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commemorando la figura del segretario del Pci Enrico Berlinguer scomparso 40 anni fa. “Il Pd gli ha dedicato la tessera per decisione della segretaria Schlein e c’è stata una standing ovation nella sede meno prevedibile, quella dei più lontani politicamente dalla sua storia politica. E questo aiuta a immaginare sempre, nel ricordo di Berlinguer, che si possono contrastare le idee, ma bisogna sempre riconoscere la natura degli uomini che valgono e il cui ricordo rimane”. La Russa ha quindi invitato l’Assemblea a un minuto di silenzio come omaggio e tutti i senatori presenti in Aula si sono alzati in piedi applaudendo alla fine della commemorazione.