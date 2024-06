I dati parziali alimentano il timore: le Europee 2024 potrebbero essere le elezioni nazionali meno partecipate di sempre. Il trend, d’altra parte, mostra un calo progressivo dell’affluenza che va avanti da decenni e riguarda il voto comunitario assai più di quello per le Politiche. A guardare i due estremi il gap è disarmante: alle prime elezioni per l’Eurocamera, nel lontano 1979, andò alle urne l’85,7% degli aventi diritto, mentre quarant’anni dopo, nel 2019, quella percentuale era crollata al 54,7%, oltre trenta punti in meno. Nel mezzo è stata una discesa costante e quasi ininterrotta, con l’eccezione del voto del 2004, a cui partecipò il 71,7% degli elettori contro il 69,8% nel 1999. Da allora sempre peggio: 66,5% nel 2009, 57,2% nel 2014, fino, appunto, al 54,7% del 2019. È assai probabile che questa tornata peggiori ancora il record negativo, visto che il dato delle 12 di domenica, fermo al 25%, è più basso di circa cinque punti rispetto all’equivalente del 2009, ultima occasione in cui si votò in due giornate.

Nel resto d’Europa, invece, la tendenza è opposta, soprattutto negli ultimi anni. L’emorragia della partecipazione ha iniziato ad arrestarsi circa due decenni fa: se nel 2004 la media dell’affluenza negli Stati membri era del 45,5%, nel 2009 e nel 2014 è rimasta grossomodo uguale (43% e 42,6%) per poi risalire al 50,7% nel 2019. Insomma, se nel secolo scorso l’Italia era regolarmente tra i Paesi più “votanti” dell’Unione (con una partecipazione che arrivava fino a 26 punti percentuali sopra la media) la differenza si sta assottigliando sempre di più, ed è possibile che a questo giro finiremo tra gli Stati sotto la media. Nel 2019, infatti, ci hanno già “superato” Paesi con un’affluenza storicamente inferiore come Germania e Spagna, dove la partecipazione è schizzata alle stelle: tra i tedeschi è passata in cinque anni dal 48,1% al 61,4%, tra gli iberici dal 43,8% al 60,7%.