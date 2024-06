È la partita che tutti stanno aspettando. Oggi il campo centrale Philippe-Chatrier ospita la semifinale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Segui la cronaca in diretta del match:

Secondo set

1-0 – Break di Sinner – Subito due palle break per Sinner, che risponde sempre magistralmente e vince tutti gli scambi lunghi. L’azzurro conquista un altro break in avvio di secondo set.

Primo Set – 6-2 Sinner

Sinner ha vinto il primo set nettamente, rubando tre volte il servizio ad Alcaraz. Per dominare, però, ha dovuto mantenere un livello di tennis pazzesco. Lo spagnolo sarà pronto a sfruttare ogni calo.

6-2 – Sinner rimane gelido anche quando due errori portano il game ai vantaggi. Due punti giocati a un ritmo pazzesco gli regalano il primo set.

5-2 – Ancora break di Sinner – Tennis di livello altissimo. Lotta su ogni punto, una palla break non sfruttata da Sinner, che però sulla seconda è spietato. Alcaraz sbaglia il dritto e concede ancora il break, il terzo del match.

4-2 – Break per Alcaraz – Sinner concede per la prima volta un errore non forzato, lo spagnolo ritrova il dritto e alla prima occasione accorcia subito lo svantaggio.

4-1 – Primi segnali di risveglio per lo spagnolo, che vince due scambi lunghi e ritrova fiducia. Porta a casa il suo primo game nella semifinale.

4-0 – Ancora un turno di servizio senza concedere punti per Sinner. Alcaraz non è ancora entrato nel match.

3-0, altro break di Sinner – Avvio dominante dell’azzurro, che risponde sempre e spesso costringe Alcaraz all’errore. Il rovescio lungolinea si sta rivelando arma micidiale. Già due break di vantaggio.

2-0 – Game perfetto di Sinner al servizio, non concede nemmeno un 15 e chiude con uno splendido rovescio in lungolinea.

1-0, break di Sinner in avvio – Grazie a un gran passante e un ottimo recupero, Sinner porta già il primo game ai vantaggi. Un errore di Alcaraz regala la prima palla break, un altro dritto in rete dà subito il break all’azzurro.

Iniziata la partita tra Sinner e Alcaraz, serve lo spagnolo.

Come ci arriva Sinner

Già sicuro del primato mondiale nel Ranking Atp, il tennista italiano vuole bissare il successo ottenuto agli Australian Open; dall’altra parte, il giovane spagnolo ha l’opportunità di guadagnarsi l’opportunità di ampliare i tornei del Grande Slam in bacheca dopo le vittorie agli Us Open e Wimbledon nel 2022 e 2023. Dopo i problemi legati all’anca – che l’hanno costretto a ritirarsi da Madrid e a non partecipare agli Internazionali di Roma – Sinner ha smentito chi già lo dava per spacciato, partita dopo partita. Contro Alcaraz, il tennista italiano arriva da 33 vittorie e 2 sole sconfitte nelle ultime 35 gare. E a Parigi ha mietuto vittime – da Eubanks al primo turno fino a Dimitrov nei quarti – senza mai dare l’impressione di faticare o rischiare.

Come ci arriva Alcaraz

Nonostante un tabellone più ostico (la sola presenza di Stefanos Tsitsipas ai quarti è stata una prova), Alcaraz si presenta alla sfida con altrettanta sicurezza dei propri mezzi e volontà di arrivare fino in fondo. A causa dei tormentati problemi al braccio, il tennista spagnolo aveva saltato Roma. A Madrid, invece, era stato eliminato ai quarti di finale dal vincente Andrej Rublev. Il match tanto atteso è stato inserito – dall’organizzazione del torneo – nel programma pomeridiano e comincerà non prima delle 14.30.

I precedenti

I due si affrontano per la nona volta nel circuito Atp. I precedenti sono in perfetta parità, con quattro successi a testa. L’ultimo faccia a faccia è la semifinale di Indian Wells, dove lo spagnolo vinse in rimonta per 3-1. Lo scorso anno, invece, Sinner ha prevalso due volte (nelle semifinali di Pechino e Miami), mentre Alcaraz aveva vinto sempre a Indian Wells. Nelle precedenti quattro sfide, datate 2021 e 2022, l’altoatesino ha vinto a Wimbledon e Umago e lo spagnolo a Masters 1000 di Bercy e nel leggendario quarto di finale degli Us Open risolto al quinto set. Oggi la nona al Philippe-Chatrier. L’attesa è finita: la vittoria vale un posto in finale.