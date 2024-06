Jannik Sinner si prende tutto. Batte il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 10 al mondo, e conquista per la prima volta in carriera un posto in semifinale al Roland Garros. E mentre è impegnato a battagliare sul court Philippe-Chatrier, la notizia del ritiro di Novak Djokovic gli consegna lo scettro di nuovo numero 1 al mondo. Un evento che fa la storia del tennis italiano. Sinner intanto dimostra ancora una volta sul campo perché ora è in vetta al ranking Atp: per due set domina Dimitrov, poi nel terzo il bulgaro sale di livello e sotto 5-4 si prende pure il contro-break che porta il match al tie-break. L’azzurro però non si scompone e chiude 7 a 3. Finisce quindi con un secco tre a zero: 6-2, 6-4, 7-6. Ora Sinner attende in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas: sono gli unici due tennisti che lo hanno battuto sul campo nel 2024.

Se agli ottavi l’istrionico Moutet aveva messo in mostra per un set quali possono essere ancora oggi i pochi limiti di Sinner, il match dei quarti di finale contro Dimitrov è stato un saggio della potenza dell’altoatesino nuovo numero 1. È difficile trovare dei picchi in un gioco talmente solido da scoraggiare spesso gli avversari: tante volte il bulgaro è rimasto impietrito, sconsolato, sconvolto al termine di un punto. Senza sapere bene cosa fare per il risolvere il grattacapo dal nome Sinner. Dimitrov ci ha provato tirando forte: ha messo a segno 33 vincenti, più dell’azzurro. Ma ha pagato dazio per questo con la bellezza di 49 errori non forzati. Che poi è una definizione fasulla quando si ha di fronte Sinner, che porta l’avversario a sbagliare con i suoi colpi da fondo man mano sempre più intensi, come ritmo e potenza.

L’azzurro poi ha mostrato la consueta solidità al servizio. Non tanto nei numeri della sua battuta: 8 ace e un 60% di prime in campo. Quanto nella capacità di concedere pochissimo nei suoi turni al servizio. Sia la prima che la seconda hanno velocità, precisione e rotazioni che impediscono all’avversario, in questo caso Dimitrov, di prendere le misure e provare a comandare lo scambio. Infatti Sinner ha concesso al bulgaro appena due palle break. Una il bulgaro l’ha convertita nel momento più importante, quando era sotto 5-4 nel terzo set. Ed ecco però che è venuta fuori l’altra qualità dell’altoatesino: la tenuta mentale. Il nuovo numero 1 al mondo non si è scomposto e ha continuato a giocare punto su punto, accettando il fatto che il suo avversario in quel momento stesse giocando il suo miglior tennis. Poi, al ti-break, Sinner non ha sbagliato nulla e ha tirato fuori dal suo magnifico bagaglio di colpi un passante di rovescio lungolinea in corsa nel punto ha indirizzato definitivamente la partita.

Di seguito la cronaca del match

Sinner-Dimitrov: Terzo set

Sinner vince il tie-break: è in semifinale – Scappa il rovescio di Dimitrov: tre match point per Sinner. Un altro errore consegna la vittoria all’azzurro.

6-6 – Si va al tie-break – Lottano su ogni punto, scambi estenuanti e tanta sofferenza. Poi con l’ennesima seconda molto lavorata Sinner conquista il tie-break.

5-6 – Dimitrov torna avanti nel set dopo un altro game combattuto e deciso ai vantaggi.

5-5 – Dimitrov fa il break – Finisce sotto 0-30, poi non riesce a recuperare. Sul più bello Sinner subisce il primo break del match. Tutto da rifare in questo terzo set.

5-4 – Sinner fa il break – Un errore di Dimitrov regala all’azzurro la chance di servire per la semifinale.

4-4 – Sinner tiene il servizio

3-4 – Dimitrov tiene il servizio. Nel frattempo Sinner diventa il nuovo numero 1 al mondo per il ritiro di Djokovic.

3-3 – Sinner chiude con un ace l’ennesimo game magistrale. Quando può comandare lo scambio da fondo, le sue trame portano spesso il bulgaro a sbagliare.

2-3 – Dimitrov risolve i grattacapi con dritto e servizio. E si porta di nuovo avanti nel terzo set.

2-2 – Grande segnale di Sinner, che tiene il suo turno in battuta senza concedere un punto.

1-2 – Dimitrov ora è pienamente in partita. E tiene il servizio con una serie di battute pesanti.

1-1 – Si lotta. Dopo due brutti errori di dritto, arriva un altro ace in un momento cruciale. Poi Sinner annulla la prima palla break con uno splendido slice a rete. Due errori in risposta di Dimitrov consegnano all’azzurro un game decisivo.

0-1 – Dimitrov alterna vincenti spettacolari a gravi errori. Poi salva la palla break con un servizio vincente e tiene la battuta con un’altra prima violenta. Per la prima volta è avanti in un parziale.



Sinner-Dimitrov: Secondo set

6-4 – Sinner vince il secondo set – Il dritto a pizzicare la linea dopo una risposta perfetta di Dimitrov è la cartolina del game. Il bulgaro si deprime, Sinner sale ancora di velocità e precisione al servizio. Ora è avanti 2 a 0.

5-4 – Ancora un game combattuto, ma Dimitrov riesce a salvare il suo turno di battuta ai vantaggi. Ora Sinner serve per il secondo set.

5-3 – Sinner sale ancora di qualità al servizio: due ace e altre due battute decisive per non dare occasioni a Dimitrov.

4-3 – Dimitrov soffre, concede una palla break che annulla con un dritto incrociato. Poi uno slice vincente e una risposta lunga sorridono al bulgaro.

4-2 – Sinner vince l’ennesimo scambio prolungato, ricevendo pure i complimenti di Dimitrov. E così consolida il suo vantaggio.

3-2 – Forse per la prima volta nel match, il bulgaro tiene il servizio senza patemi.

3-1 – Dimitrov lotta e con un rovescio lungolinea porta il game ai vantaggi. Sinner non si fa intimorire e risolve la situazione con due ace.

2-1 – Il bulgaro dà un primo segnale di risveglio: rimonta da 0-30 e interrompe l’emorragia di punti persi.

2-0 – Sinner tiene ancora il servizio senza concedere la minima occasione al suo avversario

1-o – Subito break – Per ora non c’è partita: Dimitrov falloso, Sinner implacabile. Un punto a rete e una risposta micidiale regalano all’azzurro il break anche in apertura di secondo set.

Sinner-Dimitrov: Primo set

6-2 – Sinner vince il primo set – L’azzurro è praticamente perfetto anche nell’ultimo turno al servizio: grazie a un errore in risposta di Dimitrov conquista il primo set.

5-2 – Nonostante un nastro sfortunato, questa volta Dimitrov non concede occasioni e tiene il suo turno in battuta. Ora Sinner serve per il primo set.

5-1 – Sinner è implacabile: non concede nemmeno un punto a Dimitrov e tiene il servizio.

4-1 – Secondo break – Uno splendido passante e Sinner si ritrova 0-40, ma non sfrutta l’occasione. Poi però gli errori di Dimitrov regalano all’azzurro un altro break.

3-1 – Sinner tiene ancora la battuta con autorevolezza e conferma il game di vantaggio.

2-1 – Break di Sinner – Dimitrov lungo su diversi rovesci e banale errore sulla volée, Sinner ne approfitta e passa in vantaggio. Break per Sinner e primo allungo dell’incontro.

1-1 – Grande numero di Dimitrov che neutralizza la volée di Sinner. Pallone smorzato che regala il 40-30 a Sinner e poi il dritto vincente: primo set in pareggio.

0-1 – Sinner risponde lungo al bulgaro che poco dopo fa doppio Ace. Il primo game della partita va a Dimitrov.

Primo set – Comincia l’incontro alle ore 14.59.