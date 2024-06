Incidente mortale sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero (Milano) porta lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord. È accaduto questa mattina, venerdì 7 giugno, verso le ore 6: coinvolti un camion e un Volkswagen Maggiolino che si sono scontrati tra le gallerie per cause in corso di accertamento. Dei quattro occupanti dell’auto, due sono morti sul colpo mentre gli altri due sono stati ricoverati negli ospedali San Carlo e Niguarda in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la polizia stradale e due ambulanze.

Le persone coinvolte

L’incidente è avvenuto poco prima delle 6, tra Pero e Cerchiate. Nel fatale impatto tra i due autoveicoli sono rimasti coinvolti quattro giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni. Secondo quanto raccolto, i deceduti e feriti sono tutti uomini: le vittime sono il conducente di 25 anni e un ragazzo dietro di lui. I due feriti, invece, sono il passeggero al fianco del conducente (21enne) che ha riportato un trauma cranico, addominale e agli arti e un 18enne ricoverato per un trauma al volto. Lo schianto, la cui dinamica è ancora in corso di ricostruzione, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero.