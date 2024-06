Ha trovato sua figlia di 16 anni che dormiva abbracciata allo zio 35enne e ha scaraventato lui – suo fratello – fuori dalla finestra. Non solo. Ha anche minacciato lei con una lametta. È accaduto, mercoledì scorso, a Calcata in provincia di Viterbo. L’aggressore è il padre della ragazzina, un uomo di 40 anni che ora è in stato di fermo.

Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti della Capitale, la vicenda è nata da una lite avvenuta martedì scorso sull’autobus che la 16enne solitamente prende dalla Tuscia direzione Roma. Sul mezzo, la giovane ha incontrato suo padre che l’ha minacciata con una lametta, nascosta nella custodia del telefono e trovata poi dagli investigatori in seguito a una perquisizione. Il litigio ha spinto l’autista del bus a chiamare gli agenti che sono arrivati alla stazione di Saxa Rubra. Ascoltata dai poliziotti, la giovane ha raccontato di alcuni episodi di violenza del genitore.

Il 24 maggio scorso il padre l’aveva trovata mentre dormiva abbracciata con lo zio. Lei ha negato che da parte dello zio ci fosse stato qualsiasi tipo di approccio, ma l’episodio ha comunque scatenato le ire del padre che ha scaraventato il fratello dal balcone da un’altezza di circa tre metri. E dalle indagini è emerso che il 35enne è ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma con una prognosi di 39 giorni per fratture alle gambe. Per il padre della 16enne, invece, è stato disposto il fermo. Le accuse sono di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. L’uomo è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Sul caso stanno indagando le procure di Roma e Viterbo.