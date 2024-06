Una lettera inviata “a tutti gli associati” delle “aree interessate” per segnalare un candidato alle Europee di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord-Ovest e uno del Pd al Centro, con tanto di volantino elettorale allegato. A inviarla è Sebastiano Capurso, presidente nazionale di Anaste, l’associazione nazionale delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, che rappresenta le imprese private di assistenza residenziale e domiciliare nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale in Italia. Si tratta di un nuovo caso di indicazione elettorale dopo quello del Consorzio Grana Padano che, negli scorsi giorni, ha segnalato i candidati di Fdi “indicati dalla segreteria” del ministro Lollobrigida.

“Mi pare che questa situazione sia leggermente diversa“, spiega a ilfattoquotidiano.it Sebastiano Capurso: “La mia mi sembra una cosa abbastanza normale. Io ho solamente segnalato agli associati quelli che sono stati in questi anni o mesi alcuni politici che ci hanno ascoltato o che comunque sono venuti nelle nostre sedi o hanno partecipato a qualche nostra iniziativa”.

I nomi segnalati sono quelli di un consigliere regionale di Fdi in Liguria e del dem sindaco di Firenze Dario Nardella. Nella “nota circolare” datata 4 giugno 2024 il candidato segnalato dal presidente nazionale di Anaste, nella circoscrizione Nord Ovest – che comprende le regioni Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia – è Stefano Balleari, in corsa per un seggio al Parlamento europeo nella lista del partito di Giorgia Meloni . Di Balleari – attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Liguria ed ex vicesindaco del Comune di Genova – viene sottolineata nella lettera “la vicinanza” con l’associazione: “Ci ha sostenuto costantemente, è stato ospite presso la sede nazionale di Anaste e ha assicurato sempre il suo prezioso e fattivo supporto alla nostra associazione”. Visita alla sede di Roma immortalata anche in una foto pubblicata sul profilo social dell’associazione nel dicembre del 2023 dove veniva sottolineato “l’onore” di avere ospitato Balleari. Capurso conclude la missiva con un auspicio: “Confido pertanto, nel rispetto delle scelte individuali, possiate tenere presente questa indicazione, contribuendo a rafforzare, in questo modo, la presenza di Anaste a libello europeo”.

Per quanto riguarda il sindaco di Firenze, candidato nella lista del Pd nella circoscrizione Centro – che comprende Lazio, Marche, Toscana e Umbria – Capurso spiega: “Nardella lo abbiamo incontrato in un paio di circostanze ed è stato sensibile alle nostre istanze“. Quindi per il presidente di Anaste non c’è nulla di inopportuno nel segnalare dei candidati: “Siamo un’associazione privata di imprese cerchiamo qualcuno che ci ascolti. Quindi se trovo qualcuno che presta un po’ di attenzione, francamente mi sembra una cosa giusta dargli riscontro e dire ‘Questa persona un anno fa ci ha prestato qualche minuto della sua attività per ascoltare le nostre istanze‘”, sottolinea Sebastiano Capurso a ilfattoquotidiano.it.

Nelle note inviate agli associati in testa compaiono tre loghi. Oltre a quello di Anaste, al centro, ci sono anche quelli di Federsalute ed European Confederation of Care Homes Organizations (Echo) dei quali, rispettivamente, Capurso è consigliere e tesoriere. Ma il presidente di Anaste tiene a precisare che l’iniziativa è solo sua: “Quella è solo la carta intestata in quanto aderenti, ma certamente è solo a firma mia, di Anaste, e impegna solo la mia persona. Federsalute-Confocommercio non ha presidente perché gli organi sono scaduti da 4 anni e il presidente di Echo di questa iniziativa non ne sa niente“.