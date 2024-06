Fuori programma all’intervista del leader della Lega Matteo Salvini nella sede della stampa estera di Roma. Il ministro dei Trasporti è stato interrotto da Antonella Soldo, candidata alle prossime elezioni europee nella lista Stati Uniti d’Europa, per la circoscrizione del Nord-est, e attivista pro cannabis. Nel video si vede la Soldo mostrare alle telecamere un cartello con la scritta “Salvini censura questo” e sotto una foglia di marijuana. “La droga è morte, fai l’amore non farti le canne, peace and love”, ripete più volte il leader del Carroccio che poi spiega di essere “contrario alla legalizzazione di ogni droga”.

Una protesta quella dell’attivista e candidata al Parlamento europeo che fa seguito al subemendamento presentato, il 30 maggio scorso, dal deputato leghista Igor Iezzi, al cosiddetto “pacchetto sicurezza“. La proposta infatti, vieta “l’utilizzo di immagini o disegni, anche in forma stilizzata, che riproducano l’intera pianta di canapa o sue parti insegne, cartelli, manifesti e qualsiasi altro mezzo di pubblicità per la promozione di attività commerciale”. Non solo. In caso di inosservanza, è prevista anche “la pena della reclusione da sei mesi a due anni e della multa fino a 20 mila euro”. La proposta interviene sull’emendamento depositato dal governo per colpire il commercio della cannabis light (quella con quantità di Thc inferiore allo 0,2%) vietando la coltivazione e la vendita delle infiorescenze per usi diversi da quelli industriali.