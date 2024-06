Insultata per aver ricordato che “la Costituzione italiana è antifascista”. È successo nel comune di Marcon, in provincia di Venezia, durante il Consiglio comunale, quando ha preso la parola l’esponente del Partito democratico, Margherita Lachin. La consigliera dem stava parlando della proprietà privata, che “è riconosciuta dalla nostra Costituzione antifascista”, quando è stata interrotta dalla maggioranza, che ha iniziato a rumoreggiare, e dal banco di FdI è partito un “vaffanc…”, pronunciato dal capogruppo Stefano Franceschetto. A peggiore le cose, si è messo il presidente dell’assemblea, Thomas De Rossi, che ha rimproverato Lachin: “L’antifascismo c’entra abbastanza poco, la invito a continuare con i dovuti modi” ha affermato, di fronte all’incredulità della consigliera Pd. Il battibecco tra i due, come si vede nel video, è andato avanti per qualche minuto, finché il presidente ha sospeso la seduta. “Per fortuna c’è la registrazione” ha concluso Lachin.

Video Città di Marcon