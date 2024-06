Novak Djokovic sarà assente a Wimbledon. Dopo il ritiro dal Roland Garros a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro – infortunio accusato durante gli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo – il serbo ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico. Operato questa mattina – mercoledì 5 giugno – a Parigi, secondo quanto riportato da L’Equipe, il tennista serbo dovrà stare fermo per almeno tre settimane: motivo per cui la sua presenza a Wimbledon, in programma dal 1 al 14 luglio, è praticamente impossibile.

Obiettivo Olimpiadi

In poche ore, Djokovic perde molte delle sue certezze: la prima posizione nel Ranking Atp a favore di Jannik Sinner e la possibilità di partecipare allo Slam sull’erba inglese. Se tutto andrà bene, il serbo dovrebbe rialzarsi nelle prossime ore e riuscire a ritrovare l’appoggio sulla gamba destra. Il primo passo verso il recupero che passerà indubbiamente dal riposo forzato di almeno 20 giorni, che significa appunto addio a Wimbledon. Ad oggi, la sua partecipazione ai Giochi Olimpici (in programma dal 27 luglio al 4 agosto) non sarebbe messa in discussione. Proprio per questo motivo, il tennista serbo ha voluto accelerare i tempi dell’operazione per puntare alla competizione a cinque cerchi: nel mirino, l’oro olimpico. Praticamente l’unico trionfo che ancora manca nella sua straripante bacheca.