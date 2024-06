“Non so se sarò in grado di tornare in campo e giocare i quarti di finale. Lo spero. Vedremo cosa succederà”. Preoccupato e sfiduciato, nonostante la vittoria in rimonta contro il tennista argentino Francisco Cerundolo dopo una battaglia lunga 4 ore e 39 minuti. Novak Djokovic potrebbe dire addio anticipatamente al Roland Garros a causa di un problema al ginocchio sofferto nel secondo set proprio nel corso degli ottavi di finale, poi vinti in 5 set. In caso di forfait del tennista serbo, Jannik Sinner diventerebbe automaticamente il primo italiano numero 1 al mondo.

“Ho preso più medicinali possibili”

Lo stato d’animo e le parole di Djokovic nella conferenza stampa post-partita non promettono nulla di buono. E dopo quasi cinque ore di partita, la soddisfazione della vittoria lascia spazio al dolore e alla (quasi) rassegnazione per quanto accaduto nel secondo set. Dopo essere scivolato nel terzo game, il tennista serbo ha visto perdere alcune sue certezze sul piano fisico: “Ho iniziato a sentire dolore. Ho chiesto il trattamento del fisioterapista. Per due set, due set e mezzo, non volevo restare troppo negli scambi, non riuscivo a correre bene quando giocava una palla corta o cambiava direzione. A un certo punto mi sono chiesto se continuare o meno. Ho preso dei medicinali e dopo il terzo set ne ho presi ancora: l’effetto di questi farmaci non dura a lungo. Penso che farò degli altri test. Ne abbiamo già fatti subito dopo il match, ho avuto notizie positive ma anche qualche segnale preoccupante. Non posso dirvi di più”.

Djokovic, inoltre, si è lamentato del pessimo stato del campo centrale. “Ha piovuto molto, era molto umido, con fango: il campo era scivoloso. Oggi mi sono infortunato. Sì, sono sopravvissuto, ho vinto la partita. Fantastico. Ma potrò giocare la prossima? Non lo so. Non conosco la gravità del mio infortunio”. Ancora nulla ufficiale, ma le parole del tennista numero 1 al mondo sanno amaramente di addio. Anche se Djokovic ha vinto 24 titoli Slam in carriera anche grazie a un po’ di pre-tattica.