Prosegue il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Grazie alla vittoria in tre set contro il bulgaro Grigor Dimitrov (2-6; 4-6; 6-7), il nuovo numero 1 al mondo si è qualificato per la prima volta in carriera alle semifinali del torneo di Parigi. Il tennista italiano affronterà Carlos Alcaraz che ai quarti ha battuto il greco Stefanos Tsitsipas in tre set (3-6; 6-7; 4-6).

Le semifinali dello Slam sulla terra rossa – Sinner e Alcaraz da una parte, Ruud e il vincente tra Zverev e De Minaur dall’altra – ovviamente saranno entrambe disputate sul campo centrale Philippe-Chatrier nella giornata di venerdì 7 maggio. Dunque, ci saranno due match nella stessa giornata: saranno gli organizzatori del Roland Garros a decidere quando far giocare Sinner e Alcaraz e quando l’altro semifinale (Ruud-Zverev/De Minaur). Ci sono due orari possibili: le 14.30 per il match della sessione pomeridiana e le 20.15 per l’incontro della sessione serale.

I precedenti Sinner-Alcaraz

I due tennisti si sono affrontati 8 volte a livello Atp: il bilancio è in parità, 4 vittorie a testa. Lo spagnolo è in vantaggio se si tiene conto anche un incontro che risale al Challenger di Alicante 2019. L’ultimo faccia a faccia tra i due risale allo scorso 16 marzo, a Indian Wells: match che coincise con l’ultima vittoria di Alcaraz sull’italiano. Sulla terra, invece, i due semifinalisti non si affrontano dalla finale di Umago del 2022: in quell’occasione fu Sinner ad avere la meglio in finale.

Roland Garros, il percorso di Sinner e Alcaraz

Jannik Sinner – Christopher Eubanks (6-3; 6-3; 6-4) – Primo turno

Richard Gasquet – Jannik Sinner (4-6; 2-6; 4-6) – Secondo turno

Pavel Kotov – Jannik Sinner (4-6; 4-6; 4-6) – Terzo turno

Corentin Moutet – Jannik Sinner (6-2; 3-6; 2-6; 1-6) – Ottavi di finale

Grigor Dimitrov – Jannik Sinner (2-6; 4-6; 6-7) – Quarti di finale

J.J. Wolf – Carlos Alcaraz (1-6; 2-6; 1-6) – Primo turno

Jesper De Jong – Carlos Alcaraz (3-6; 4-6; 6-2; 2-6) – Secondo turno

Sebastian Korda – Carlos Alcaraz (4-6; 6-7; 3-6) – Terzo turno

Felix Auger-Aliassime – Carlos Alcaraz (3-6; 3-6; 1-6) – Ottavi di finale

Stefanos Tsitsipas – Carlos Alcaraz (3-6; 6-7; 4-6) – Quarti di finale

Dove vedere il Roland Garros in tv

Le partite dell’Open di Francia di tennis saranno trasmesse, in Italia, in diretta tv sui canali di Eurosport (Eurosport1 o Eurosport2 HD) in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW. Anche gli abbonati a DAZN, Sky (canali 210 e 211), e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport 1 ed Eurosport 2.