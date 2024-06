“Non so se sarò in grado di giocare i quarti di finale”. Lo aveva annunciato poche ore fa, ora è ufficiale: Novak Djokovic si ritira dal Roland Garros a causa di una lesione al menisco mediale del ginocchio destro subito negli ottavi di finale contro l’argentino Francisco Cerundolo.

Jannik Sinner entra nella storia: è il primo tennista italiano a diventare numero 1 al mondo nel Ranking Atp. Il tennista serbo, infatti, avrebbe dovuto almeno raggiungere la finale del torneo per sperare di mantenere il primato: il forfait anticipato lo condanna alla caduta definitiva. L’ufficialità per il tennista azzurro arriverà lunedì 10 giugno con l’uscita del nuovo Ranking.

Wimbledon a rischio?

L’infortunio al ginocchio è più grave del previsto: come comunicato dagli organizzatori, Djokovic ha rimediato una lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro. L’esito è arrivato in seguito alla risonanza magnetica. Ora ci sarà da capire se sarà necessario un intervento chirurgico. I tempi di recupero sembrerebbero compromettere la sua presenza a Wimbledon.

Pochi minuti dopo la notizia, Djokovic ha annunciato l’addio con un post sui social: “Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno strappo mediale del menisco al ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un’attenta riflessione e consultazione. Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l’affetto e il continuo supporto. A presto.Con amore e gratitudine, Nole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Novak Djokovic (@djokernole)