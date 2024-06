Sapevate che in Germania chi non attraversa correttamente la strada sulle strisce pedonali rischia una multa di 10 euro? Questa è solo una delle tante sanzioni impostate dalle autorità tedesche, le stesse che verranno mantenute anche in vista di Euro2024. Ad esempio, nelle città di Monaco di Baviera o Amburgo non sarà possibile consumare alcolici in luoghi pubblici: il rischio è di una multa da 50 euro. Ma le sorprese (o meglio, le sanzioni) non terminano qui. C’è una sanzione legata alle jersey fake, le maglie contraffatte.

Una sanzione da 5000 euro

Un consiglio: se avete maglie non originali, lasciatele nell’armadio e non portatele in Germania o meglio, non indossatele per strada. La legge riguardo il trademark law è molto severa: violarla porta a sanzioni pecuniarie elevate, pari a 5000 euro. Le autorità tedesche sono molto attente a questo tipo di controlli, soprattutto per quanto riguarda gli articoli contraffatti. A occhio nudo, però, rimane comunque complicato notare la diversità. Ecco perché, più verosimilmente, verranno effettuati dei controlli a campione tra i tifosi: la piattaforma Temu è quella più a rischio. Il colosso cinese, infatti, non solo vende maglie contraffatte ma, soprattutto, crea design reinventati da zero. L’obiettivo delle autorità tedesche, dunque, è quello di bloccare – quanto più possibile – questo mercato illegale.