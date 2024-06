Scoppia la polemica in Germania. A meno di due settimane dall’inizio di Euro2024, il ct Julian Nagelsmann e il centrocampista Joshua Kimmich hanno condannato il comportamento razzista nei confronti della Nazionale da parte del popolo tedesco. Un sondaggio commissionato dalla Westdeutscher Rundfunk Köln (WDR) – emittente radiotelevisiva – e realizzato nei giorni scorsi dalla ARD, la radiotelevisione pubblica del paese, afferma che il 21% dei 1.304 tedeschi (che hanno partecipato) vorrebbe più giocatori bianchi in squadra. Inoltre, il 17% degli intervistati ha definito una “vergogna” che Ilkay Gundogan sia il capitano, a causa delle sue radici turche. Il sondaggio è stato effettuato per un documentario intitolato “Unità, giustizia e diversità – La squadra nazionale tra razzismo e identificazione”.

Il ct Nagelsmann senza mezze misure

“Ci ho pensato brevemente e ho la sensazione che dobbiamo svegliarci un po’“. Julian Nagelsmann non risparmia nessuno: le sue dichiarazioni in conferenza stampa sono chiare e senza uso di mezzi termini. “Ci sono persone in Europa che sono state costrette a fuggire a causa della guerra, di fattori economici, di disastri ambientali, persone che vogliono semplicemente essere accolte. “Stiamo giocando un campionato europeo per tutti nel paese. Spero di non dover mai più leggere un sondaggio del genere” ha concluso il ct.

Kimmich: “Assurdo porsi una domanda del genere quando l’obiettivo è unire un Paese”

Non solo il ct, anche Joshua Kimmich – centrocampista del Bayern Monaco – è intervenuto sull’argomento definendo il sondaggio “controproducente e razzista“. “Chiunque sia cresciuto nel calcio sa che è una totale sciocchezza. Il calcio unisce persone di diverso colore della pelle e religioni, e questo è ciò che conta. Se si considera che affrontiamo un Europeo in casa, è assurdo porsi una domanda del genere quando l’obiettivo è unire tutto il Paese”.

“Non volevamo semplicemente riportarlo in modo aneddotico, ma basandoci su dati solidi“, ha dichiarato Karl Valks, il responsabile dello sport della WDR. “Noi stessi siamo sgomenti che i risultati siano come sono, ma sono anche un’espressione della situazione sociale della Germania di oggi“. E nel frattempo, la nazionale tedesca sta preparando gli ultimi due test amichevoli (contro Ucraina e Grecia) prima di dare il via agli Europei contro la Scozia. Un torneo che si giocherà in casa, con un ambiente destabilizzato dopo gli ultimi risultati del sondaggio.